Самое дешевое молоко – в Донецке, картофель – в Киеве. Мониторинг цен. Главная

С начала года в регионах Украины подорожали основные продукты питания, а также транспорт и досуг. Об этом свидетельствует ежемесячный мониторинг, передает «Радио Свобода».

Как изменились цены на хлеб, молоко, яйца, масло, картофель, мясо, сахар, бензин, билеты на проезд и в кино ‒ журналисты отслеживали в течение года в Киеве и в Северодонецке, а также в неподконтрольном Донецке и в Симферополе. Для мониторинга были выбраны одни и те же продукты в одних и тех же магазинах. Это официальные точки продаж, представленные торговыми сетями. Для сравнения выбирались популярные товары со средними ценами.

Киев

С начала 2017 года в украинской столице подорожали почти все продукты питания. Кроме того, выросли цены на бензин, билеты в городском коммунальном транспорте и даже на билеты в кино.

Лидером подорожания стала свинина: в киевских супермаркетах цена свиного ошейка с начала года выросла на 72% и сейчас превышает 149 грн. Хлеб с начала года подорожал почти на четверть, подсолнечное масло ‒ на 10%, сахар и молоко ‒ на 9%. Картофель с января по сентябрь подорожал на 27% (несмотря на то, что с августа продолжается сбор его урожая, а это обычно способствует снижению цен). Подешевели только куриные яйца – они потеряли 2,7% своей цены.​

Также в украинской столице подорожал бензин А95 – на 5,8%. В начале года горючее стоило (в пересчете) меньше 1 долл. за литр, а сейчас его средняя цена ‒ 1 долл. 5 центов. На четверть выросла и цена билетов в коммунальном транспорте Киева. А в кино можно сходить за 110 грн – хотя в начале года поход в кинотеатр обходился в 80 грн с человека.

Часть продуктов питания, таких как свинина, масло, сахар, картофель и хлеб, в течение лета дешевели, но уже в сентябре начали расти в цене.

Северодонецк

В Северодонецке, который сейчас является административным центром Луганской области, динамика цен в целом повторяет киевскую: выросли цены почти на все продукты и услуги, включенные в мониторинг. Но цифры на ценниках магазинов и сейчас несколько меньше, чем в столице.

Быстрее дорожает свинина: только за последний месяц – почти на 12%, а с начала года – на 69%. Сейчас свиной ошеек в Северодонецке стоит 145 грн за кг. Цена подсолнечного масла за последний месяц не изменилась, но с начала года выросла на 3 грн 5 коп. за литр. Сахар за месяц подорожал на 10 коп., а с начала года ‒ на 1 грн 45 коп., и теперь стоит 17 грн 40 коп. – как в Киеве. Картофель с начала года подорожал на 35%, молоко ‒ на 27% (за последний месяц его цена не изменилась), яйца ‒ на 23% (за последний месяц ‒ на 13 коп.), нынешняя цена ‒ 26 грн 25 коп. за десяток. Хлеб вырос в цене на 13% – сейчас он стоит 11 грн 20 коп.

Бензин за год подорожал на 4% – литр А95 обходится в 26 грн 49 коп. Стоимость проезда в городских автобусах Северодонецка не изменилась ‒ она по-прежнему составляет 2 грн. Цена билета в кино ‒ 50 грн. При этом поход в кинотеатры за месяц стал доступнее на 17% – в августе он обходился в 60 грн с человека.

Симферополь

В крымской столице часть продуктов, товаров и услуг подорожала. Но есть и такие, цена которых снизилась или почти не изменилась. К примеру, свинина подорожала на 4,5% за последний месяц, или на 11% с начала года – и сейчас стоит 362 российских рубля (в пересчете на гривны это почти вдвое дороже, чем на материковой части Украины). Цена сахара за год выросла на 10%, а литр бензина ‒ на 4%.

Зато за год не изменилась цена картофеля (22 руб. за кг), однако по сравнению с августом он немного подорожал ‒ на 1 руб. 30 коп. Почти не меняется в Симферополе цена подсолнечного масла: за год оно подешевело на 1 руб. за литр.

Существенно подешевело только молоко – почти вдвое за год: в январе оно стоило 82,5 руб. за л, а в сентябре ‒ 43 руб. На 30% подешевели яйца, на 11% ‒ хлеб.

Проезд в симферопольском троллейбусе стоит 12 руб., а билет в кино ‒ 200 руб.: цены неизменны с начала года.

Донецк

В неподконтрольном Донецке за год в полтора раза подорожали билеты в кинотеатр – до 150 руб. Остальные товары и услуги тоже в основном дорожают: хлеб ‒ на 20% с начала года, подсолнечное масло ‒ на 19%, молоко ‒ на 8%, сахар ‒ на 3%.

Стоимость свинины за год не изменилась: 270 руб. за кг. Картофель в Донецке сейчас стоит столько же, сколько и в январе: 17 руб. за кг, но он ощутимо подешевел по сравнению с июнем и июлем: на 13 руб. Стоимость проезда в общественном транспорте в течение года тоже не изменилась и составляет 3 руб.

При этом в Донецке за год стремительно подешевели яйца: на 39%, и совсем незначительно ‒ бензин марки А95: на 1 руб. за л.

Где дороже?

Самым дорогим городом, с точки зрения цен на товары и услуги, весь год был и остается аннексированный Симферополь. Эта тенденция сохраняется, несмотря на то, что цены там растут медленнее чем в других городах, охваченных мониторингом, а многие товары даже подешевели. Здесь самые дорогие мясо, подсолнечное масло, сахар, картофель и проезд в общественном транспорте.

Киев – второй в Украине по ценам на продукты и услуги: на мясо, масло, яйца, хлеб и на проезд в транспорте. В Киеве самый дорогой билет в кинотеатр, а также бензин.

Самое дешевое топливо ‒ в Симферополе и Донецке. Самые дорогие хлеб и молоко – в Северодонецке, самый дешевый хлеб ‒ в Симферополе. Самые низкие цены на молоко, свинину, масло и проезд в городском транспорте – в Донецке, самый дешевый картофель ‒ в Киеве.

В целом по уровню цен на продукты и услуги, включенные в мониторинг, самыми дешевыми являются Донецк и Северодонецк.