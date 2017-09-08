Нардеп пояснил почему конфликт на Донбассе нельзя назвать войной. Новости

Фактически на Донбассе идет война, но закрепить это на законодательном уровне Украина пока не может. Об этом заявил внефракционный народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза в комментарии «Обозревателю».

«На самом деле это действительно война. Война против России, война за независимость. Но надо понимать, что по некоторым причинам мы не можем назвать это войной», – сказал Береза.

По словам Березы, в таком случае придется объявлять России войну.

«А на это сейчас не пойдет ни один человек в трезвом уме», – подытожил депутат.