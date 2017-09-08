Как в Покровске праздновали День освобождения Донбасса (Фото). Главная

Сегодня, 8 сентября в Покровске (Донецкая обл.) прошел торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Чтобы почтить память павших солдат, на мероприятие собрались школьники, студенты, представители городской власти, социальных служб и сотрудники предприятий, а также военнослужащие и фронтовики. Перед собравшимися выступили местные вокалисты и школьники. Память о погибших почтили минутой молчания и возложением цветов.

Источник: ТК «Орбита»