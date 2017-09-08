НПО Донбасса могут выиграть 10 тыс. долл.. Новости

Украинские неприбыльные организации могут посоревноваться в сторителлинге и выиграть 10 тыс. долл.

В течение семи лет TechSoup организует кампании по сторителлингу – Storymakers, ориентированные на цифровые медиа. Цель этой деятельности – учить НПО создавать видеоролики и делать интересные фотографии, в которых будут раскрываться истории организаций. В этом году к кампании Storymakers-2017 могут приобщаться и украинские неприбыльные организации. К участию в конкурсе приглашаются неприбыльные организации, библиотеки, благотворительные фонды. Для участия в конкурсе можно предлагать видео канала YouTube или фотографии из сети Instagram.

Для того чтобы вооружить активистов необходимыми для создания видеоконтента навыками, в рамках кампании планируется много мероприятий – вебинары, видеовстречи, онлайн-тренинги, а также конкурс с призом в 10 тыс. долл. США.

Конкурс Storymakers-2017 стартовал 5 сентября и продлится до 31 октября 2017 года. Победители будут объявлены 15 ноября 2017 года, после двух недель экспертного голосования.

Больше можно узнать здесь.

Источник: Ресурсный центр «Гурт»

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