В Донецке у «БТИ» собралась огромная очередь (Фотофакт). Новости

В сети появилось фото, на котором видна большая очередь, по утверждению автора, у «БТИ» неподконтрольного Донецка.

«Реформы БТИ Донецка. 8:30 – очередь за талончиком уже не менее 150 человек. Машины заняли обе обочины и стоянки от "Макси" до экс-"Черв. кута"», – пишет автор поста.

Фотография вызвала бурное обсуждение. Люди гадают, что могло стать причиной такого ажиотажа, и возмущаются «царящим в "ДНР" бардаком».

Вот что пишут пользователи соцсетей: