В Донецке у «БТИ» собралась огромная очередь (Фотофакт). Новости

В сети появилось фото, на котором видна большая очередь, по утверждению автора, у «БТИ» неподконтрольного Донецка.
«Реформы БТИ Донецка. 8:30 – очередь за талончиком уже не менее 150 человек. Машины заняли обе обочины и стоянки от "Макси" до экс-"Черв. кута"», – пишет автор поста.
Фотография вызвала бурное обсуждение. Люди гадают, что могло стать причиной такого ажиотажа, и возмущаются «царящим в "ДНР" бардаком».
Вот что пишут пользователи соцсетей:
- Дарья: «Что за реформы?»;
- Максим: «Возрождение совка, а чего вы хотели?)»;
- Анжела: «Скорее всего, некая процедура платная введется»;
- Искандер: «Ну, видимо, насмотрелись мировой практики, когда человек получает талон на время обслуживания и приходит четко в указанное время, чтоб не стоять в очереди. Только во всем мире это сокращает очереди, а в нашем несломном бюрократическом аппарате только добавляет дополнительные. Если точно помню, БТИ вроде как упраздняли, а ввели единый реестр для нотариусов»;
- Stiv: «Зато в МРЭО на большой земле система с электронной очередью работает недурно»;
- Алиса: «Там хоть талончики выдают, а в макеевском БТИ живая очередь и принимают 3 раза в неделю по 3 часа, вот где зашквар»;
- Оксана: «Так отчего очередь-то? Что переоформляют?»;
- Ирина: «Когда уже этот бардак закончится??? Как достал этот Захарченко, с дебильными правилами»;
- Оксана: «В ДНР царит бардак».
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