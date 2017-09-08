Общежития для переселенцев в Краматорске все еще не готовы, – СМИ (Фото). Новости

17 сентября 2017 года истекает срок реализации проекта Европейского Союза «Обеспечение жилищными условиями наиболее уязвимых ВПЛ и жителей Краматорска, оказавшихся под влиянием конфликта». Результатом этого проекта должна была стать реконструкция трех общежитий под жилье для переселенцев. Капитальный ремонт трех общежитий за счет средств Евросоюза за 2 млн евро, выделенных еще в 2014 году, стартовал в Краматорске лишь в начале этого года. Обещали справиться до конца лета, тем более сроки завершения обозначены – 17 сентября 2017 года, но до завершения работ еще далеко, пишет «Восточный проект».

По данным издания, до открытия капитально отремонтированных общежитий еще очень далеко: работы в них продолжаются, а состояние помещений не особо отличается от того, каким было в апреле текущего года, когда организаторы проекта с краматорской стороны уговорили доноров продлить срок реализации проекта еще на полгода.

Когда ремонт все же завершится точно не известно. По словам специалиста по информированию общественности Ларисы Щербины, сроки все время сдвигаются, так как здания старые и постоянно возникают новые проблемы. Приходится вносить изменения в технические задания, что также занимает определенное время. Подрядчики даже наняли субподрядчиков, но все равно не укладываются в сроки. Есть намерения обратиться к донорам об очередном продлении сроков.

Особенно ждут окончания ремонта переселенцы с инвалидностью, которые пока что обитают в Центре комплексной реабилитации людей с инвалидностью «Донбасс», которым совсем скоро нужно выселяться из этого центра. В то же время, заявки на получение комнат в общежитии были сданы вовремя.

«В Донецкой области ни одно из социальных учреждений, кроме краматорского центра реабилитации, не приспособлено для проживания в них людей с инвалидностью. О многоквартирных домах и говорить нечего, в инвалидной коляске подняться в квартиру невозможно, да и владелец жилья вряд ли разрешит переоборудовать саму квартиру под нужды людей с инвалидностью», – отмечает издание.

Вместе с тем, предполагается, что в каждом из трех общежитий оборудуют несколько комнат для людей с ограниченными физическими возможностями.

Читайте также: