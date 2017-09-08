На Луганщине обнаружен крупный схрон оружия и взрывчатки (Фото). Новости

На Луганщине в поселке Майское (Сватовский р-н) сотрудники полиции обнаружили в частном доме схрон с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Как отмечается в сообщении, полиция почти сутки отрабатывала оперативную информацию о том, что, вероятно, в этом районе может быть спрятан крупный арсенал оружия. После тщательных поисков, в одном из частных домов правоохранители нашли смертоносный «набор», который был спрятан под полом. Сорвав доски, полиция обнаружила хранилище большого количества опасных для жизни предметов. Из схрона извлекли мины, гранатометы, автоматы, пулеметы, ВОГи (осколочный боеприпс для гранатомета – ред.), гранаты и взрывчатку.

«Из схрона сотрудниками полиции изъяты: автоматы АКС-74 – 3 шт.; пулеметы РКК – 2 шт.; пулемет ПКТ – 1шт.; пулеметы ПКМ – 2 шт.; СВД ­– 1шт.; гранаты РПГ-7 – 17 шт.; гранатометы РПГ-26 – 6 шт.; гранатометы РПГ-22 – 4 шт.; мины противопехотные ОЗМ-72 – 2 шт.; обрез охотничьего ружья калибра 16 мм – 1 шт.; пороховые заряды для выстрелов РПГ-7 – 16 шт.; гранаты РГД-5 – 41 шт.; гранаты Ф-1 – 13 шт.; взрыватели УЗРГМ – 34 шт.; ВОГГП- 25П – 58 шт.; ВОГГП-25 – 30 шт.; магазины к АК-74 – 19 шт.», – говорится в сообщении.

Помимо этого, полицией было найдено 16 тыс. 245 патронов разного калибра.

Как отмечается, на месте происшествия продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Изъятый ​​арсенал направлен на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами». Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

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