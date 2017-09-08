С пробоинами и ржавчиной «Укрзализныця» дает в Мариуполь старые грузовые вагоны . Новости

«Укрзализныця» на протяжении многих лет не может обеспечить мариупольские металлургические комбинаты грузовыми вагонами, которые были бы без деформации кузова, ржавчины, пробоин и сломанных ступеней для осмотра груза.

По словам заместителя начальника листопрокатного цеха ММК им. Ильича Александра Каршинова, на предприятие поступают вагоны почти 30-летней давности. «Есть вагоны 1989-го и 1990 годов, люковые датированы 1984 годом выпуска. Люки оторваны, лестницы на вагонах, по которым должны осматривать грузы, в ужасном состоянии. Случалось, что они ломались. На рабочем собрании объявили, что "Укрзализныця" снова повышает тарифы для закупки новых вагонов. Но ни одного нового вагона "Укрзализныци" с 2009 года я не видел», – подчеркнул Александр Каршинов.

Осмотрщик вагонов ММК им. Ильича Маргарита Заика подтвердила, что предоставляемые металлургам вагоны не всегда исправны. «На протяжении 15 лет улучшения подвижного состава "Укрзализныци" мы не наблюдаем. Вагоны с каждым годом приходят все хуже и хуже, основные претензии – техническому состоянию состава, так как отобрать годные под погрузку очень тяжело. В основном изношены узлы: кузов вагона – это люки, обшивка кузова; ходовая часть; автосцепное оборудование и тормозное», – отметила она.

Постоянные поломки подвижного состава УЗ привели к значительным финансовым убыткам: недополученной госпредприятиями прибыли, сокращению валютной выручки и вообще уменьшению поступлений в бюджеты всех уровней. Также, согласно подсчетам, за невыполнение планов отгрузки со стороны комбинатов Ильича и «Азовстали» в ближайшее время железнодорожники могут потерять до 60 млн грн в месяц.

Источник: MRPL.city