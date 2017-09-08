Оберегающий жизнь: шахтер-новатор Евгений Сосновский. Новости

Большинство людей, знакомых с помощником начальника первого участка вентиляции и техники безопасности шахты «Добропольская» Евгением Сосновским, прежде всего, отмечают в нем неиссякаемый оптимизм, а также желание общаться с людьми и помогать им по мере возможности. «Весельчак, балагур, душа любой компании», – так обычно откликаются о нем.

Сменил подводное плаванье на подземное

Интересно, что изначально работать в шахте в родном Доброполье Евгений Сосновский был не слишком склонен. Еще с детства он грезил далекими землями и морями. Мечта оказалась настолько сильной, что другие варианты просто не рассматривались серьезно.

Однако, когда после окончания школы он поехал поступать в Ленинградское училище подводного плавания (сейчас одноименное Санкт-Петербургское училище), его ожидало фиаско. Курсантом он не стал. И здесь его в первый раз выручило природное свойство его характера – оптимизм. «Я просто взял и сменил подводное плавание на подземное», – громко смеется он.

На самом деле детская мечта просто уступила место обычному взрослому прагматизму. И здесь, по словам Евгения, альтернативы шахтерскому труду не было никакой. В Доброполье практически все предприятия угольные или связанные с ними.

Однако, в такое почему-то не очень верилось. По сути, вскоре после возвращения из Ленинграда, Евгений Сосновский поступил в Донецкий политехнический институт (сейчас Донецкий национальный технический университет). Уже один этот факт говорит о том, что у него был достаточно широкий выбор и он выбрал шахтерскую профессию вполне осознанно. Почему? Это становится ясно довольно быстро.

Шахта, которую построил дед

«Мой дед Павел Сосновский строил эту шахту, а отец Григорий Сосновский всю жизнь на ней проработал», – как-то между прочим сказал Евгений. Однако, прозвучало это так, словно и было настоящей причиной его выбора. Так, словно было сказано другое: «Мой дед построил эту шахту, как же я ее брошу?». Впрочем, возможно, это впечатление было обманчивым.

Так или иначе, но на «Добропольскую», которую строил его дед, Евгений Сосновский после окончания ДПИ не попал. Он пришел горным мастером в проходку на шахту им. РККА, ныне «Алмазная».

Быстрый успех «подземного плавания» Григория был стремительным и ошеломляющим. Он как бы олицетворял собой популярный тогда лозунг «молодым везде у нас дорога». Придя на шахту им. РККА горным мастером в 1980 году, в 1986 году он уже был… заместителем главного инженера шахты по производству. Причем, в течение трех месяцев он даже исполнял обязанности главного инженера.

Именно тогда один из его главных жизненных принципов был окончательно оформлен и отточен. «Если ты знаешь и хочешь, то ты обязательно сможешь. Главное не бояться брать на себя ответственность и четко понимать, что если не ты, то кто?», – формулирует его Евгений Сосновский.

Совершенно неизвестно, как бы сложилась его судьба дальше, если бы летом 1991 года не развалился Советский Союз. Впрочем, как известно, история не знает сослагательного наклонения…

От рационализаторства к новаторству

Очень скоро после того, как Евгений начал работать на шахте, у него появилось интересное увлечение – рационализаторство. «Мне всегда было интересно, что и как работает, почему не работает и как это снова заставить работать. Я всегда получал удовольствие от самого процесса поиска ответа на эти вопросы. Практического ответа и практического решения», – рассказывает Евгений.

Поэтому, когда на шахте примерно два с половиной года назад стартовал проект Система непрерывного совершенствования «Новатор», такой поворот событий его чрезвычайно обрадовал.

«Евгений Сосновский у нас один из лидеров по новаторству. Он как еще с советских времен этим занимался, так дальше и продолжает. С тех пор, как у нас внедрена система "Новатор" он – инициатор большинства идей. Он придумывает различные идеи по усовершенствованию работы, причем работает над этим планомерно», – рассказал заместитель начальника участка ВТБ-1 шахты «Добропольская» Виталий Сук.

Как сообщил начальник отдела операционных улучшений шахты Сергей Деренко, только за первые 7 месяцев 2017 года Евгений Сосновский подал 59 предложений. Всего же, он подал около сотни предложений, из которых внедрено около 30.

Интересно, что Евгений считает, что в рационализаторстве, как, впрочем, и во всем остальном, ему помогает… Бог.

Евгений Сосновский

С Божьей помощью и добрыми делами

«В трудные минуты жизни я, прежде всего, рассчитываю на помощь Бога. Он мне помогает и в работе, и в рационализаторстве, и в семье, и везде. И я считаю, что эту помощь я получаю полной мерой», – откровенно признается Евгений Сосновский. И добавляет, что уже давно не задумывается о том, сделал бы он свой выбор в пользу шахтерского труда сейчас еще раз или нет. Как и о правильности многих других своих поступков.

По его словам, если свыше предназначено человеку быть шахтером, то именно шахтером он и будет. А никак не подводником. «Судьба – судьбой, но если Бог распорядился так, чтобы я родился именно в Доброполье, именно в семье шахтера и пошел работать именно на эту шахту, то непременно так и будет», – твердо уверен он.

Не менее твердо уверен он и в том, что высшему провиденью он обязан своим семейным счастьем, которое олицетворяют жена Татьяна, две дочери и три внука, в которых дед откровенно души не чает. А еще уверен, что и единомышленников, вместе с которыми он совершает различные добрые дела, к нему посылают не иначе как Небеса. Одно из таких дел – пошив постельного белья для переселенцев, который они вместе организовали с августа по декабрь 2014 года. Нашли швейные машинки, закупили ткань и организовали переселенцев, которые в итоге пошили себе около 800 комплектов постельного белья. Учитывая, что многие переселенцы приезжали в Доброполье, так сказать, совершенно налегке, такая помощь оказалась и своевременной, и очень нужной.

Кстати, швейные машинки, как оказалось, остались от другого доброго дела. «В 2002 году мы пошли к детям-сиротам в наш Добропольский интернат. Мы нашли компьютеры и швейные машины и учили этих детей шить, готовить, работать на компьютере. Всему тому, что интернату было не по силам. Все это продолжалось 6 лет, пока в 2009 году сирот Добропольского детского дома не переселили в Донецк и Мариуполь. Начинали мы с 18 человек, а когда они уезжали от нас, их было уже 62 человека», – рассказал Евгений Сосновский.

По всему выходит, что оберегать людей для Евгения Сосновского не только профессиональная задача, а настоящее жизненное предназначение.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

Читайте также: