В суде Мариуполя филолог рассказала, что является нецензурной бранью. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) продолжается суд между депутатом Максимом Бородиным и общественником Денисом Гавриловым из-за оскорбления на сессии городского совета.

Сегодня, 8 сентября, прошло очередное судебное заседание: суд рассматривал административный протокол по ст. 173. Чтобы определить, являлось ли слово, которым общественник назвал депутата, оскорбительным, в качестве специалиста была привлечена лингвист из Мариупольского государственного университета, кандидат филологических наук Юлия Голоцукова, работающая на кафедре и имеющая 8 лет стажа работы по специальности.

По ее словам, из контекста высказывания было ясно, что автор использует данное слово в переносном значении, а слово это в переносном значении обозначает «негодяй» и «мерзавец». «Является это вульгарно-разговорным словом, является бранным, а является ли оно оскорбительным или не оскорбительным – это не лингвистическая категория, а категория судебная», – сказала специалист.

Юлия Голоцукова заявила, что данное слово входят в состав инвективой лексики и является литературным. Рассматривая употребленное слово в контексте всей речи, специалист пришла к выводу, что оно «касается не личности, а результатов деятельности, и направлено не на оскорбление личности, а выражает субъективное мнение автора».

«В авторитетных словарях такой пометки, как "нецензурная брань", нет. Это вульгарно-разговорное слово», – сказала филолог.

Отвечая на вопрос защитника Бородина о допустимости употреблять данное слово в общественных местах, филолог ответила, что это зависит от культуры и обстоятельств.

Суд предложил сторонам примириться, однако они не согласились. После выступления специалиста Гаврилов отказался от лингвистической экспертизы.

«Я не совершал административного правонарушения», – сказал Денис Гаврилов и сослался на слова выступавшего филолога о том, что его высказывание входит в литературную речь. Также общественник заявил, что этим словом он хотел охарактеризовать не самого Бородина, а его деятельность как депутата, и это его субъективная оценка.

В итоге был объявлен перерыв. Стороны вновь встретятся в зале суда 5 октября в 9:30.

«Если суд признает это слово не оскорбительным, он откроет просто ящик Пандорры. Любой человек, любой неадекват на сессии городского совета сможет любого человека, без разницы, чиновник это, депутат или городской голова, оскорблять – и при этом не нести ответственность», – сказал Максим Бородин.

Напомним, в Жовтневом суде Мариуполя (Донецкая обл.) проходило слушание по делу об оскорблении депутата городского совета Максима Бородина общественным активистом Денисом Гавриловым. 25 июля на сессии городского совета Денис Гаврилов обозвал депутата нецензурным словом. Полицейские составили административный протокол в отношении Гаврилова по факту нецензурной брани в отношении депутата горсовета, что нарушило общественный порядок. Во время судебного заседания Денис Гаврилов не признал своей вины.

Источник: Сайт города Мариуполя

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