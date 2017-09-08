Переселенец на Донетчине разводит карпов и выращивает водяные лилии (Фото). Новости

Переселенец из Донецка Станислав Коваль основал питомник рыб в Константиновском районе.

Из Донецка в Яблоновку Константиновского района Станислав Коваль переехал в июне 2014 года. Вместе с семьей мужчина вывоз и домашних любимцев – японских карпов.

Благодаря участию в нескольких грантовых проектах, переселенец превратил свое увлечение в прибыльный бизнес. Сейчас в его питомнике – до 50 крупных карпов и около 1600 маленьких рыб. Стоимость одной особи составляет от 50 грн до нескольких тыс. грн за штуку. Кроме рыб, Станислав также выращивает водяные лилии. Клиенты мужчины – частные лица, покупающие декоративных рыб и растения для украшения собственных дворов.

Источник: Вчасно