Вариант Путина по миротворцам на Донбассе не поддержит даже Китай, – Бильдт. Новости

Почему президент России Владимир Путин неожиданно заговорил об отправке миротворческой миссии ООН для успокоения войны на Донбассе, ведь раньше Москва жестко отвергала любое вмешательство ООН, не говоря уже о размещении «голубых касок»? Очевидно, что для Кремля что-то изменилось. Об этом в статье для Washington Post пишет бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, подчеркивая, что версия миротворческой миссии, которую предлагает Путин, – это очевидный фальстарт, передает ZN.ua.

По мнению Бильдта, Путин хочет, чтобы на линии разграничения между российскими силами и армией Украины разместились незначительные силы. Это закрепит за конфликтом статус внутреннего и создаст прикрытие для российских сил, а также закрепит российский контроль над украинской границей.

«Сомневаюсь, что даже Китай на это купится. В нынешнем Совете безопасности (ООН) может Боливия поддержит план Путина, но на этом все», – считает Бильдт.

Однако, по его мнению, позиция Путина все равно представляет интересное изменение и открывает пространство для дебатов о реальной миротворческой миссии, которая бы помогла имплементировать Минские соглашения. Конечно, это произойдет «не сегодня и даже не завтра, но может послезавтра».

Бильдт считает, что Кремль очень встревожен сообщениями, что администрация президента США Дональда Трампа всерьез рассматривает поставки современных оборонных систем Украине. Это серьезно ограничило бы функции России в возможном будущем ударе по Украине обычными военными силами наподобие тех, которые она совершила в августе 2014 и феврале 2015 года. Кремль, очевидно, рассматривает такие удары как инструмент управления конфликтом.

«Без них, я подозреваю, Путин начнет постепенно двигаться в направлении потери российской позиции в Украине вообще», – пишет бывший шведский дипломат.

По его мнению, администрации Дональда Трампа, безусловно, стоит передать вооружение Украине, которая имеет право на самозащиту. Но также США и ЕС должны синхронно взяться за вопрос отправки миротворцев и положить на стол предложение о надежной миротворческой миссии, которая поможет воплотить Минские соглашения.

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