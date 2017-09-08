Инклюзивное образование в Краматорске. Дети общаются, родители – стесняются (Фото). Новости

С прошлого года школы №8 и 4 в Краматорске (Донецкая обл.) активно внедряют программу инклюзивного образования, которая позволяет адаптироваться в обществе детям с инвалидностью.

В школах есть классы, в которых наравне со здоровыми детьми учатся дети с отклонениями в физическом и умственном развитии. В школе №4 пока есть только первый инклюзивный класс. А в школе №8 есть три инклюзивных начальных класса: первый, второй и третий.

В 2016 году открылся первый и второй инклюзивные классы. До этого, как рассказала директор, в школе и так было достаточно детей с инвалидностью, только классам не предоставлялся специальный статус. «В прошлом году я была и Америке. Так вот там уже давно ведется работа в направлении доступности для инвалидов всех профессий. Я наблюдала, что больной ДЦП, с перекрученными конечностями и в инвалидном кресле, управляет собственной фирмой. Здесь же даже на улицах таких людей редко встретишь, несмотря на то, что с каждым годом их все больше», – поделилась Виктория Калинина.

Перед тем как начать преподавание в инклюзивных классах, учителя прошли специальные курсы в 2015-16 годах в Донецком областном институте последипломного педагогического образования. Подготовка проходила месяц, с итоговой аттестацией в конце курса. Из специалистов, как всегда, не хватает только психологов. Пока школа не достаточно оборудована. Имеется только одна комната отдыха с кроватями для первоклассников. Переоборудован малый спортзал, в котором обычно занимаются младшие классы.

В этом году школа получила 110 тыс. грн. из государственного бюджета для комнат логопеда, дефектолога, пандусов. На эти деньги также закуплен линолеум, заказаны дидактические столы, предметы и игрушки для корректирующих занятий, сухой бассейн. Это не полный перечень заказанного оборудования.

Директор заметила, что в отношении к детям с инвалидностью их сверстники в большинстве оказываются более толерантны, чем родители и учителя.

В школе находится центр реабилитации для детей-инвалидов, который раньше располагался на втором этаже. Ученики неоднократно помогали воспитанникам центра подниматься по лестнице или сами поднимали наверх неходячих. Да и сейчас учится 11-классник с ДЦП. В прошлом году выпустилось двое учеников – с аутизмом и ДЦП, причем первый преуспел в программировании и занимал призовые места в олимпиадах. «Не знаю, как в других школах, но случаев издевательств у нас не было. Либо помогают и общаются как с равными, либо не реагируют никак и просто не обращают внимание», – отмечает директор.

Конечно, некоторые родители не хотят, чтоб в одном классе с их детьми были инвалиды. Сами родители таких детей боятся предавать любой огласке заболевание, стыдятся, опасаются агрессии. Не все учителя соглашаются преподавать в специальных классах, по разным соображениям.