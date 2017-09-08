На блокпосте «ДНР»у «Каргилла» предлагают устроить «бабий бунт». Главная

В Петровском районе Донецка, на контрольно-пропускном пункте «ДНР» «Александровка» (народное название Каргил/Каргилл, находится на пути к украинскому КПВВ «Марьинка») уже вторые сутки скапливаются очереди из желающих пересечь линию разграничения.

По данным очевидцев, на 17:50, стояло 260 машин в сторону Донецка на «Каргилле», на «Александровке» из Донецка машины стоят до железнодорожного моста.

Возмущенные пользователи соцсетей, которые сейчас продолжают стоять в очереди, предлагают устроить «бабий бунт». Хотя и понимают, что толку от этого будет немного:

Юрий: «Нужно не звонить, а действовать по одной женщине с машины… Бабский бунт на Руси всегда был страшен»;

Елена ответила Юрию: «Юрий, на Еленовке было уже, бунтовали именно женщины, по одной с машины, собрались, пошли к самому-самому на БП. И что? Очередь затормозили еще больше, нервы все вымотали различными окошечками-палатками».

Напомним, проблемы с очередями на КПП «ДНР» начались 6 сентября: из-за тщательных проверок на пункте пропуска и начала занесения информации о проезжающих в электронную базу на линии разграничения весь день были огромные очереди. 7 сентября на КПП «ДНР» «Александровка» также сохранялась напряженная ситуация. Как пояснили на «горячей линии главы ДНР», такое положение вещей будет ближайшие 2 недели. Причина – установка нового программного обеспечения на КПП.

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