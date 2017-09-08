Климкин: Кремлевский вариант миротворцев на Донбассе – манипуляция . Главная

Кремлевский вариант привлечения миротворцев на Донбасс является предполагаемой манипуляцией и содержит элементы «политической шизофрении». Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин, передает «Укринформ».

«Это ожидаемая манипуляция, которая, прежде всего, заключается в том, что Россия стремится к признанию поддерживаемых ею террористов на оккупированной части Донбасса. Это пустая попытка перевести весь мирный процесс в некую виртуальную реальность. И взбить все то, чего мы достигли за это время с помощью наших партнеров», – сказал министр.

Вторая манипуляция, как указал Климкин, заключается в попытке разместить миротворцев только вдоль линии разграничения.

«Это уже реальный путь к замораживанию той ситуации, которая есть. То есть, здесь имеем стремление России легализовать свою колонию, свой протекторат на оккупированной части Донбасса», – отметил министр.

Глава украинского МИД считает инициативы Кремля лишенными смысла.

«Более того, я усматриваю в этом и элемент своеобразной политической шизофрении. Москвой якобы декларируется стремление помочь ОБСЕ, миссии СММ. Но как? Разместив миротворцев только вдоль линии разграничения! Это же наоборот, только усложнит работу СММ, потому что нельзя иметь две миссии с разным территориальным мандатом. Это такое безумие, что одновременно и смешно, и грустно...», – подчеркнул Климкин.

При этом он указал, что и в Украине, и в странах-членах ООН эти попытки манипулирования все хорошо понимают.

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