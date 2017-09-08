«Жесть в три ряда», – очевидцы об очередях на «Каргилле». Новости

Сегодня, 8 сентября, на контрольно-пропускном пункте «ДНР» «Александровка» (народное название Каргил /Каргил, находится на пути к украинскому КПВВ «Марьинка») сохраняются масштабные очереди. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, порой не скрывая своих эмоций.

Татьяна: «11:20. Мама в очереди с 5:30. Только с моста Текстильщика спустились. Говорят, на ДНР-посту поменялась система регистрации и советовали 2 недели не выезжать. Сейчас на первом ДНР-посту машины в три ряда перед блокпостом стоят»;

Виктория: «12:17. Сегодня как посмотрела очередь, аж дурно стало. Я никогда не выезжала на ту сторону, поэтому такого не видела. Ужас...»;

«Рендом Немо: «12:20. Очередь в сторону Донецка ад – пропускают донецкие очень медленно, 5 машин в час, не более. Что в обратном направлении, мне не видно. На украинской стороне очереди почти нет – все, видимо, стоят со стороны Донецка – они тоже едут в час по 5 машин. Вроде на выезд из Донецка очередь до горизонта»;

«Ботан Ботанович: «12:22. На "Каргилле" очередь – основная, льгота, супер льгота и о******я льгота»;

«Ботан Ботанович»: «12:27. Из Донецка на "Каргилле" вижу, стоят на мосту и дальше не видно»;

«Администратор»: «13:20. Приехал в 10:00 на "Каргилл", еще стою. ДНР в обе стороны жесть в 3 ряда».

Напомним, проблемы с очередями на КПП «ДНР» начались 6 сентября: из-за тщательных проверок на пункте пропуска и начала занесения информации о проезжающих в электронную базу на линии разграничения весь день были огромные очереди. 7 сентября на КПП «ДНР» «Александровка» также сохранялась напряженная ситуация. Как пояснили на «горячей линии главы ДНР», такое положение вещей будет ближайшие 2 недели. Причина – установка нового программного обеспечения на КПП.

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