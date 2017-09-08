Автолюбительница из Донецка на Toyota Avensis влетела в ЗИЛ-130. Новости

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины в районе Харцызска произошло ДТП. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«Харцызск. Пересечение дороги "Донецк-Мариновка" и "Харцызск-Иловайск" возле поста ГАИ – ДТП. «Водитель легкового автомобиля Toyota Avensis не справилась с управлением и допустила столкновение с грузовым автомобилем ЗИЛ-130, в результате чего оказалась зажата деформированными частями кузова», – говорится в сообщении.

Уточняется также, что машина получила такие повреждения, что пришлось деблокировать водителя - жительницу Донецка, 1966 г.р., ее передали работникам скорой медицинской помощи. Пострадавшая в удовлетворительном состоянии госпитализирована в ЦГБ Харцызска.

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория