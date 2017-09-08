Введение миротворцев на Донбасс в варианте России неприемлемо, – Кучма. Главная

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент (1994-2005) Украины Леонид Кучма сомневается, что на территории Украины будут введены миротворческие войска. На брифинге сегодня, 8 сентября, в Днепре Кучма отметил, что в том виде, в котором Россия предлагает введение миротворческих войск, «нас это абсолютно не устраивает», передает «Интерфакс-Украина».

«Россия хочет загнать в такой угол эту ситуацию, что потом не будем знать, как выйти», – сказал Кучма.

Экс-президент выразил надежду, что если миротворческие войска и будут введены в Украину, то они должны находиться на всей территории страны: «Миротворческие войска должны стоять на всей территории Украины».

Он не исключил, что миротворческие войска могут стоять на линии соприкосновения, «но на украинско-российской границе обязательно, граница – святая святых».

Представитель Украины в ТКГ также выразил недоумение в связи с идеей привлечения миротворцев к охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. «Что такое миротворческие войска для охраны Специальной миссии ОБСЕ? Это издевательство просто: миротворцы должны охранять миротворцев. Миротворческие войска вводят для того, чтобы охранять население и способствовать прекращению конфликта противоборствующих сторон», – подчеркнул он.

По словам Кучмы, на сегодняшний день 400 км неохраняемой границы Украины – это «чисто российская граница».

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