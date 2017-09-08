На блокпосте «ДНР» «Александровка» у трех мужчин случились эпиприступы. Новости

В Петровском районе Донецка, на КПВВ «Александровка» (народное название Каргил/Каргилл, находится на пути к украинскому КПВВ «Марьинка») у троих жителей, которые находились в очереди, произошли эпиприступы. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает «МЧС ДНР».
Отмечается, что 7 сентября в 12:10 больные мужчины были переданы работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в ГБ № 14 Донецка.
Напомним, проблемы с очередями на КПП «ДНР» начались 6 сентября: из-за тщательных проверок на пункте пропуска и начала занесения информации о проезжающих в электронную базу на линии разграничения весь день были огромные очереди. 7 сентября на КПП «ДНР» «Александровка» также сохранялась напряженная ситуация. Как пояснили на «горячей линии главы ДНР», такое положение вещей будет ближайшие 2 недели. Причина – установка нового программного обеспечения на КПП.
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