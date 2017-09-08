Ситуация в пунктах пропуска днем 8 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 8 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Елена: «13:17. В сторону Горловки машин 70»;

Руслан: «14:45. Приехал в Майорск, очередь почти до поворота, льготы машин 30».

КПВВ «Марьинка»:

Татьяна: «11:20. Мама в очереди с 5:30. Только с моста Текстильщика спустились. Говорят, на ДНР-посту поменялась система регистрации и советовали 2 недели не выезжать. Сейчас на первом ДНР-посту машины в три ряда перед блокпостом стоят»;

Виктория: «12:17. Сегодня как посмотрела очередь, аж дурно стало. Я никогда не выезжала на ту сторону, поэтому такого не видела. Ужас...»;

«Рендом Немо: «12:20. Очередь в сторону Донецка ад – пропускают донецкие очень медленно, 5 машин в час, не более. Что в обратном направлении, мне не видно. На украинской стороне очереди почти нет – все, видимо, стоят со стороны Донецка – они тоже едут в час по 5 машин. Вроде на выезд из Донецка очередь до горизонта»;

«Ботан Ботанович: «12:22. На "Каргилле" очередь – основная, льгота, супер льгота и о******я льгота»;

«Ботан Ботанович»: «12:27. Из Донецка на "Каргилле" вижу, стоят на мосту и дальше не видно»;

«Администратор»: «13:20. Приехал в 10:00 на "Каргилл", еще стою. ДНР в обе стороны жесть в 3 ряда»;

«Земляк»: «14:41. Из Курахово в сторону Донецка на таможне пусто»;

Максим: «15:12. Внимание В Марьинке на украинском КПП в Донецк сейчас всего 5 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Игорь: «11:09. На Новотроицком в Донецк 30 машин»;

«Житель Донбасса»: «14:00 Еленовка: на въезд в ДНР примерно 60 авто. На выезд – за поворот»;

Наталья: «14:47. Количество не скажу, но муж ночевал и до сих пор не на связи, значит там».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения

Инна спрашивает: «Для проезда блокпоста ДНР какие нужны документы ?». «Администратор» отвечает: «Пешком – только паспорт, на машине – плюс документы на авто, как обычно».

?». «Администратор» отвечает: «Пешком – только паспорт, на машине – плюс документы на авто, как обычно». Евгений спрашивает: «Знаю,что масло на авто везти нельзя, но, у меня авто масло «ест» на 1000 км 1л. Если будет в багажнике открытая 4-х литровая канистра масла, проехать можно или будут вопросы?». Александр отвечает: «Можно масло, но 1 канистру – говорите просто, что для себя и вопросов не возникнет». Сергей отвечает: «Вчера ехал из Мариуполя в Донецк, вез 20-литровую канистру. Масла в ней было 10 литров. Вопросов не было».

Читайте также: