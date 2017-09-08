Доторговались с «ДНР». Двое украинских дельцов вернут в казну более 15 млн грн. Новости

Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой разоблачили две коммерческие структуры, которые нелегально поставляли продукты на неподконтрольную территорию, в «ДНР». Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что бизнесмены из Харькова и Киева наладили поставки продуктов в «ДНР» под видом экспорта в другие страны. По фиктивным договорам дельцы якобы отгружали продукцию в «третьи страны», которые через Россию попадали на временно неподкнтурольную украинской власти территорию Донбасса.

«Правоохранители установили, что злоумышленники планировали вывезти продукты на более чем семь с половиной миллионов гривен. Решением суда двух директоров коммерческих структур признано виновными в совершении преступления. По материалам СБ Украины дельцами в бюджет будут возвращены более пятнадцати миллионов гривен», – говорится в сообщении.