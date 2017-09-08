Экс-руководители НАТО призывают ООН ввести «голубые каски» на Донбасс. Новости

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-заместитель главы Альянса Александр Вершбоу призывают Совбез ООН ввести на неподконтрольные территории Донбасса миротворческую миссию с целью восстановления суверенитета Украины. Об этом «Укринформу» сообщили в аналитическом центре Rasmussen Global.
«Большие друзья Украины Андерс Фог Расмуссен и Александр Вершбоу призывают Совет Безопасности ООН утвердить миротворческие и стабилизационные силы, которые имели бы доверие, с целью восстановления суверенитета Украины», – отметили политики.
Политики предлагают ввести миротворческую миссию ООН в Украине в три этапа. На первом речь идет о развертывании миротворческих сил на линии разграничения. Далее – продвинуть контингент глубже на неподконтрольные территории. В третьей фазе речь идет о полном присутствии миротворческого контингента, включая контроль над границей с РФ.
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