Оперативная медпомощь бесплатно. Жители «серой зоны» Донбасса могут получить ее в Киеве. Новости

Оперативная медпомощь бесплатно. Жители «серой зоны» Донбасса могут получить ее в Киеве

08.09.17 16:48dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Жители «серой зоны» Донбасса, которым требуется медицинская оперативная помощь, с 19 по 30 сентября, могут получить ее бесплатно в Киеве от зарубежных медиков. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает общественная организация «Донбасс SOS» со ссылкой Христианскую службу спасения (Християнська служба порятунку).

При содействии благотворительного фонда «Сhalice of Mercy», в названный срок в столице Украины будет находиться группа врачей-хирургов из испанской клиники «Ла Паз». По общей договоренности с киевской клиникой КНП «Киевский городской медицинский центр» Академии здоровья человека жителям «серой зоны» с востока Украины будет предоставлена возможность бесплатной операции при наличии таких проблем со здоровьем:

  1. Опухоль желудка
  2. Опухоль толстой кишки
  3. Опухоль поджелудочной железы
  4. Опухоль щитовидной железы
  5. Язвенная болезнь желудка
  6. Опухоль женских половых органов
  7. Опухоль почечная
  8. Камни почечные
  9. Камни желчного пузыря и желчных протоков
  10. Варикозная болезнь нижней конечностей
  11. Грыжи
  12. Доброкачественные опухоли молочных желез.

Сообщается, что нуждающимся просьба срочно предоставить следующие данные по электронной почте hq@crs-center.org:

  • П.И.Б и контактный телефон
  • Копия истории болезни с учетом последнего врачебного заключения.
  • Направление на операцию
  • Контакты профильного и участкового врача

После получения данных, с пациентом свяжется представитель киевской клиники для собеседования и согласования последующих действий. Контактное лицо со стороны ХСП Андрей Чмиленко, главный координатор движения «Христианская Служба Спасения» + 38-067-405-40-41.

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