Оперативная медпомощь бесплатно. Жители «серой зоны» Донбасса могут получить ее в Киеве. Новости

Жители «серой зоны» Донбасса, которым требуется медицинская оперативная помощь, с 19 по 30 сентября, могут получить ее бесплатно в Киеве от зарубежных медиков. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает общественная организация «Донбасс SOS» со ссылкой Христианскую службу спасения (Християнська служба порятунку).

При содействии благотворительного фонда «Сhalice of Mercy», в названный срок в столице Украины будет находиться группа врачей-хирургов из испанской клиники «Ла Паз». По общей договоренности с киевской клиникой КНП «Киевский городской медицинский центр» Академии здоровья человека жителям «серой зоны» с востока Украины будет предоставлена возможность бесплатной операции при наличии таких проблем со здоровьем:

Опухоль желудка Опухоль толстой кишки Опухоль поджелудочной железы Опухоль щитовидной железы Язвенная болезнь желудка Опухоль женских половых органов Опухоль почечная Камни почечные Камни желчного пузыря и желчных протоков Варикозная болезнь нижней конечностей Грыжи Доброкачественные опухоли молочных желез.

Сообщается, что нуждающимся просьба срочно предоставить следующие данные по электронной почте hq@crs-center.org:

П.И.Б и контактный телефон

Копия истории болезни с учетом последнего врачебного заключения.

Направление на операцию

Контакты профильного и участкового врача

После получения данных, с пациентом свяжется представитель киевской клиники для собеседования и согласования последующих действий. Контактное лицо со стороны ХСП Андрей Чмиленко, главный координатор движения «Христианская Служба Спасения» + 38-067-405-40-41.