Оперативная медпомощь бесплатно. Жители «серой зоны» Донбасса могут получить ее в Киеве. Новости

Жители «серой зоны» Донбасса, которым требуется медицинская оперативная помощь, с 19 по 30 сентября, могут получить ее бесплатно в Киеве от зарубежных медиков. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает общественная организация «Донбасс SOS» со ссылкой Христианскую службу спасения (Християнська служба порятунку).
При содействии благотворительного фонда «Сhalice of Mercy», в названный срок в столице Украины будет находиться группа врачей-хирургов из испанской клиники «Ла Паз». По общей договоренности с киевской клиникой КНП «Киевский городской медицинский центр» Академии здоровья человека жителям «серой зоны» с востока Украины будет предоставлена возможность бесплатной операции при наличии таких проблем со здоровьем:
- Опухоль желудка
- Опухоль толстой кишки
- Опухоль поджелудочной железы
- Опухоль щитовидной железы
- Язвенная болезнь желудка
- Опухоль женских половых органов
- Опухоль почечная
- Камни почечные
- Камни желчного пузыря и желчных протоков
- Варикозная болезнь нижней конечностей
- Грыжи
- Доброкачественные опухоли молочных желез.
Сообщается, что нуждающимся просьба срочно предоставить следующие данные по электронной почте hq@crs-center.org:
- П.И.Б и контактный телефон
- Копия истории болезни с учетом последнего врачебного заключения.
- Направление на операцию
- Контакты профильного и участкового врача
После получения данных, с пациентом свяжется представитель киевской клиники для собеседования и согласования последующих действий. Контактное лицо со стороны ХСП Андрей Чмиленко, главный координатор движения «Христианская Служба Спасения» + 38-067-405-40-41.
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