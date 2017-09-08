Ивано-Франковск построит в Волновахе греко-католический храм. Новости

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сейчас находится в командировке в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом мэр сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, городские власти столицы Прикарпатья имеют соглашение о сотрудничестве с Волновахским районом.

«Кроме привычной гуманитарной помощи, стараемся всячески поддержать регион в стремлении стать полноценной частью Украины. Так, в прошлом году мы помогли с учебниками, когда волновахские школы переходили на украинский язык обучения. Во время одного из визитов договорились с тамошней властью о строительстве греко-католической церкви на территории Волновахи, и уже получили письмо о готовности выделить участок для храма», – написал мэр.