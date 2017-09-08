Горнякам «Мирноградугля» пообещали зарплату. Но Волынец все равно обещает забастовки. Главная

Работники ГП «Мирноградуголь» (Донецкая обл.) могут получить задолженность по заработной плате за июль, а также аванс за август уже в следующий вторник, 12 сентября. Правда, при одном условии – если профильное Министерство энергетики и угольной промышленности не нарушит данных обещаний. Об этом сегодня, 8 сентября сообщил председатель местной организации НПГУ города Мирнограда и Покровского района Александр Абрамо.

Профсоюзный актив структурных подразделений госпредприятия собрался на шахте «Капитальной» (ранее – имени А.Г. Стаханова). На встречу с представителями трудовых коллективов ГП «Мирноградуголь» прибыл лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, а также представители международных правозащитных организаций – центра американских профсоюзов «Солидарность» и Агентства США по международному развитию. Зарубежные гости приехали для мониторинга социально-трудовых отношений, изучения проблем местных предприятий и консультационной и правовой помощи профсоюзам, отстаивающим права работников угольной отрасли.

Михаил Волынец отметил, что заработанные горняками деньги снова приходится «выбивать» у государства, как это было в начале девяностых годов – ведь обещания Министерства относительно выплаты аванса и заработной платы 10 и 25 числа каждого месяца соответственно не соблюдаются. «Веры в обещания ни у кого уже нет, – сказал лидер НПГУ. – Пример тому – шахта «Родинская», работники которой отказались добывать уголь до полного расчета с ними по заработной плате и приступили к работе, поверив в обещание получить долги до 7 сентября. Только под напором коллектива и профсоюза, после наших переговоров с руководителем отдела по реструктуризации Минэнергоугля Павлом Кужелем 7 сентября на «Родинскую» поступило 2 миллиона 680 тысяч гривен – остаток заработной платы за июль».

По словам Александра Абрамова, долг по зарплате перед работниками остальных предприятий ГП «Мирноградуголь» только за июль составляет 15,5 млн грн.

Еще одной неприятной новостью для коллективов стало то, что 4 сентября по госпредприятию издан приказ №237, согласно которому директорам шахт необходимо «привести штатное расписание в соответствие с типовой структурой управления». «Вторым пунктом указано, что при составлении штатного расписания из названий профессий и должностей надо убрать слова «главный» и «ведущий», – сообщил Александр Абрамов. – А это не что иное, как понижение разрядов в каждой из основных профессий, а значит – снижение заработной платы. Для ведущих профессий она в среднем может уменьшиться на 2 тысячи гривен. Таким образом руководство хочет решить проблему дефицита средств на оплату труда. Скажите, может ли участок работать без главного энергетика или главного механика? И какой смысл молодым специалистам повышать квалификацию и должность – если эта работа не будет полноценно оплачиваться?»

«Я не хотел сегодня ехать в Мирноград с плохими новостями. К сожалению, реальная ситуация во всем государственном секторе угольной отрасли такова, что средства, выделенные на господдержку на 2017 год, уже исчерпаны, а шахтеры сами не в состоянии добыть столько угля, чтобы заработать себе деньги на зарплату, – сказал Михаил Волынец. – Такая ситуация возникла из-за того, что отрасль попросту разграблена, и ни правительство, ни Министерство не уделяют внимания тому положению, которое сложилось в угольной промышленности. По неписаным законам и «благословению» правительства угольную промышленность окружили коррупционеры и «смотрящие», для которых человеческая жизнь – не ценность. Ситуацию нужно менять. Подъем людей на акции протеста неизбежен, не исключено – что уже этой осенью. Это их конституционное право».

Как сообщалось ранее, 30 августа Горняки первой смены шахты «Родинская» спустились в шахту и начали забастовку, требуя полного погашения долгов по зарплате. После обещаний руководства погасить задолженность по зарплате горняки вернулись к работе. Тогда руководство объединения и шахт обещали до 7 сентября погасить задолженность в размере 2,5 млн грн.

Напомним, в августе горняки шахты «Родинская» проводили еще одну забастовку из-за невыплаты им задолженности по зарплате.

Источник: ТК «Орбита»

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