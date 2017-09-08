В Луганской области военные заняли многоэтажку и не пускали туда местных жителей. Новости

Украинские военнослужащие заняли жилой пятиэтажный дом в прифронтовом поселке Золотое-4 Луганской области. Об этом сообщает Харьковская правозащитная группа (ХПГ).

7 августа 2017 года люди в военной форме не впустили местную жительницу с мужем в подъезд, где находится их квартира. На вопросы семьи о причинах отказа в доступе к своему жилью, военные ответили, что теперь это военный объект, подвал заминирован и жильцам тут делать нечего. Далее женщина и ее муж были вынуждены две ночи с 7 по 10 августа провести в сарае около собственного дома.

Потерпевшие сообщили о действиях военнослужащих в прокуратуру, Военную службу правопорядка и другие ведомственные структуры.

Представители военной службы правопорядка прибыли к жилому дому в этот же день. Впоследствии, они сочли действия военнослужащих законными и обоснованными.

Сотрудники Харьковской правозащитной группы сообщили о данном факте в пресс-службу СММ ОБСЕ. Также в главную военную прокуратуру Украины было направлено сообщение о преступлении.

«Данные деяния военных подпадают под квалификацию состава преступления «Насилие над населением в районе военных действий» (ст. 433 УК Украины). Привлечение к ответственности виновных лиц – компетенция военной прокуратуры Украины. К сожалению, случаи захвата гражданских объектов противоборствующими сторонами не единичны, но далеко не все они получают надлежащее расследование. Надеемся, данная ситуация будет отличной от большинства других», – прокомментировал юрист Харьковской правозащитной группы Федор Данильченко.