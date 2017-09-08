Представители «ДНР» включили имя журналиста Асеева в списки на обмен, – Геращенко. Новости

Представители «ДНР» подтвердили наличие имени журналиста Станислава Асеева (псевдоним – Станислав Васин) в списках на обмен. Об этом «Радио Свобода» сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
«Очень трудно шли переговоры, выбивание, по сути, этой информации, что Асеев находится в них. Место его содержания они официально нам не дали – просто подтвердили, что Станислав у них, и что он включен в списки на освобождение, которые мы сейчас обсуждаем. Мы знаем место содержания Станислава», – сказала Геращенко. Она добавила, что переговоры продолжались в течение месяца.
По словам Ирины Геращенко, украинская сторона на переговорах добивалась возможности посещения Васина координатором ОБСЕ Тони Фришем, который в конце августа был в Донецке с целью мониторинга условий содержания заложников, но его допустили лишь в макеевскую колонию, где содержат военнослужащих.
«К сожалению, к Стасу не было доступа ни одной международной организации – ни ОБСЕ, ни ООН, ни Международного комитета Красного креста», – сказала Геращенко.
По ее словам, к Асееву также не допускают родственников и не дают ему права на звонок матери.
«Мы делаем все, как для освобождения Асеева, так и для освобождения Романа Сущенко из российской тюрьмы, поскольку Минские соглашения требуют освобождения всех незаконно удерживаемых. Поверьте, прилагаются все усилия», – сказала представитель Украины в Трехсторонней контактной группе.
Как сообщалось, журналист и блогер Станислав Васин (настоящее имя Станислав Асеев), работавший в Донецке, исчез 2 июня, что подтвердила его мать. Последний телефонный звонок своей матери Стас сделал уже из здания «министерства государственной безопасности ДНР». СБУ сообщила, что Станислав Васин внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л/ДНР».
Позднее «полиция ДНР» объявила в розыск журналиста Асеева (Васина), как без вести пропавшего. Но «МГБ ДНР» все-таки письменно подтвердило, что Станислав Асеев находится у них.
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