Репортаж из Донецка. Кортеж Захарченко, вооруженная охрана и полные супермаркеты (Фото) . Новости

Украинские журналисты тайно пробрались в Донецк и показали, чем сейчас живет город после того, как три года там нет украинской власти, пишет «УНИАН».

В настоящее время в Донецке часто встречаются машины без номеров. Таксисты говорят, что все они «отжаты» участниками незаконных вооруженных формирований. У самого «главы ДНР» Захарченко бронированные авто и до зубов вооруженные наемники-охранники.

Кроме того, журналисты побывали в супермаркетах города, где преобладают товары из России, но есть и украинские, однако их никто не покупает. У людей просто нет денег. Цены на российскую продукцию меньше, говорят местные жители.

У самого Захарченко хакеры нашли миллионы, которые лежат в так называемом центробанке, а на его жену оформлена бывшая сеть супермаркетов «АТБ», которую переименовали в «Республиканский». Кроме того, семья главаря «ДНР» открыла несколько магазинов «Семерочка».

С началом комендантского часа, который «ДНР» так и не отменила, в городе слышны звуки артиллерии. Здесь продолжают обстреливать в нарушение всех договоренностей украинские позиции из жилых кварталов Донецка.