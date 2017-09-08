В МИД РФ заявили, что Украина препятствует встрече с пленным российским военным Агеевым. Главная

Украинские власти препятствуют организации встречи между представителями генерального консульства России и задержанным ранее гражданином РФ Виктором Агеевым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«С момента появления сведений о задержании украинскими компетентными органами гражданина России Виктора Агеева генеральное консульство России в Харькове предпринимает все возможные усилия для оказания ему помощи», – сказала она.

Захарова обвинила украинские власти в нарушении международно- правовых норм и двустороннай Консульской конвенции между Россией и Украиной от 15 января 1993 года.

По ее словам, «с июля по настоящее время генеральное консульство трижды возобновляло такую просьбу (запрос на встречу с задержанным - прим.), ссылаясь на соответствующие положения Консульской конвенции между Россией и Украиной, письменные обращения дублировались также и по телефону».

«В целях организации оперативной защиты прав и интересов задержанного генкосульством установлен контакт с его адвокатом. Однако адвокат, который был нанят матерью Агеева, заявил, что он не был допущен к подзащитному. Якобы задержанный отказался от его услуг и предпочел оставить государственного защитника, которого ранее назначило следствие», – говорит Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что «генеральное консульство информирует Светлану Агееву о предпринимаемых шагах».

Ранее мать Агеева заявила, что ее сын не получает адвокатской и консульской поддержки со стороны России.

Напомним, 25 июня в районе села Желобок (Славяносербский р-н, Луганская обл.) 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ была уничтожена диверсионно-разведывательная группа 4-й механизированной бригады «2-го армейского корпуса ЛНР». Четверо членов ДРГ были задержаны, двое – убиты в боестолкновении. Отмечалось, что среди пленных находится также представитель РФ из Алтайского края. Позже стало известно, что задержанным был Виктор Агеев.

При этом Министерство обороны России отрицало, что в Луганской области был взят в плен российский военнослужащий Виктор Агеев. В российском ведомстве утверждали, что он был уволен в запас в мае прошлого года, а на контрактную службу не поступал.

В ответ на это глава Союза Комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова заявила, что до вооруженного конфликта на Донбассе российская сторона никогда не отказывалась от своих военнослужащих.

Мать Виктора Агеева обратилась к российским политикам и попросила помощи в освобождении ее сына. «ЛНР» включила Виктора Агеева в список на обмен пленными.

Как сообщалось, мать взятого в плен на Луганщине российского военного Виктора Агеева просит президента Украины Петра Порошенко помиловать ее сына. Соответствующее видеообращение разместила российская «Новая газета».

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