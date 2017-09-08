Передумали. Лавров заявил, что Россия не предлагала вводить миротворцев ООН на Донбасс. Главная

Российская Федерация предлагает ввести на Донбасс не силы ООН, а миссию по охране наблюдателей ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такую позицию Лавров озвучил на переговорах с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой минских договоренностей», - заявил Лавров.

Лавров также заявил, что состав охранной миссии будут определять стороны конфликта – Киев, а также Донецк и Луганск.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

Напомним, редставитель Украины в ТКГ Леонид Кучма также выразил недоумение в связи с идеей привлечения миротворцев к охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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