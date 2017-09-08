Из списков для обмена заложниками «выброшены» 43 человека, – Кучма. Новости

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма заявил, что из списков для обмена заложниками были исключены 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО и на обмене которых настаивают в ОРДЛО*. Об этом он сообщил на брифинге в Днепре перед вручением стипендий президентского фонда «Украина», передает « Интерфакс – Украина » ,

«Из списка были «выброшены» 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО. Это те, кто стрелял на Майдане, и те, кто имеет отношение к трагическим событиям 2 мая (события в Одессе 2 мая 2014 года. – прим.) и к другим нехорошим делам на территории Украины», – сказал Кучма.

По его словам, со стороны Украины работает серьезная группа переговорщиков. «У нас серьезная группа переговорщиков во главе с Ириной Геращенко (первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко – прим.). Она человек последовательный и умеет отстаивать интересы Украины. Тут Президент угадал. И Медведчук (спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках ТКГ Виктор Медведчук – прим.) – прямой выход на Россию и на ОРДО/ОРЛО. А то, что это используется в таких целях, моральных и политических, – для нас это очень больная тема», – сказал Кучма.

Он также отметил, что ОРДЛО используют родственников людей, которые не имеют отношения к АТО, для давления на Украину. «Они просто используют это для давления на Украину. Мы не можем пойти на этот шаг, вы прекрасно понимаете …, что значит идти на поводу», – сказал представитель Украины в ТКГ.

Кучма также отметил, что очень надеется на решение этой проблемы. По его словам, будет идти поиск новых путей ее разрешения.

Напомним, по последним данным среди 144 украинцев, которые находятся в плену на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, 69 человек – это военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

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