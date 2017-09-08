На Луганщине задумали установить 3 солнечные электростанции (Фото). Новости

Агентство регионального развития Луганской области представило проект по альтернативной энергетике в области. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает на своей странице в Facebook председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз

В частности, предлагается установка трех солнечных электростанций общей мощностью 110 МВт.

«Вопрос энергобезопасности, установка солнечных и ветровых электростанций – залог устойчивого развития региона. Агентство регионального развития Луганской области представила проект по установке в области трех солнечных электростанций общей мощностью 110 МВт. Работаем над механизмами его реализации», – сообщил Юрий Гарбуз.