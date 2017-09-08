Уже открыто и явно. Депутат Госдумы пригрозил поставлять оружие на Донбасс. Новости

Россия будет вынуждена открыто поставлять оружие в Донбасс, если украинская армия получит от США летальное оружие. Об этом заявил депутат российской Госдумы Леонид Калашников в эфире телеканала «Россия 1», пишет «Хвиля».

«Они говорят, что будут поставлять в Украину летальное оружие. Они что мир несут с летальным оружием? Они поставляют туда гранату для того, чтобы она мир принесла в Украину? И после этого говорят: "Россия вмешивается". Россия обязана тогда будет вмешаться и поставить оружие на юго-восток. Уже открыто и явно. Даже если сегодня это делается скрытно», – сказал член российского парламента.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что поставки американцами оружия в Украину могут спровоцировать эскалацию конфликта.