В центре Киева взорвалось авто – погиб чеченец, воевавший в АТО (Фото, видео). Новости

При взрыве автомобиля возле Бессарабского рынка (ул.Большая Васильковская,5) в центре Киева погиб воевавший на востоке Украины бывший боец добровольческого батальона Тимур Махаури, сообщили в эфире телеканала «112.Украина» его знакомые, прибывшие на место происшествия.

По словам одного из них, представившегося товарищем двоюродного брата погибшего, Т.Махаури служил в Чеченском батальоне имени шейха Мансура.

При этом второй мужчина, представившийся сослуживцем погибшего, сказал, что Махаури воевал в АТО в батальоне им. Джохара Дудаева и был «личным врагом» главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Это Тимур Махаури. Он находился в нашем батальоне им. Джохара Дудаева. Он принимал участие еще в первой и второй чеченской войне. Его Кадыров называет своим личным врагом, за ним давно уже охотились. Скорее всего, это и есть их след», - сказал сослуживец погибшего, уточнив, что речь идет о русском следе.

Он отметил, что его уже не первый раз пытались убить.

Вместе с тем, по его словам, женщина и ребенок, которые находились в машине с погибшим, не являются его женой и ребенком.

Позже один из них уточнил, что в настоящее время погибший Махаури – гражданин Грузии, - не состоял в батальоне и постоянно проживал в Киеве.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в результате взрыва автомобиля мужчина получил смертельные ранения, женщине оторвало ногу, а ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

«Информацию о взрыве автомобиля "Тойота Кэмри" на улице Скоропадского правоохранители получили в 18:10. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа территориального и Главного управлений полиции, наряды патрульной полиции, специалисты-взрывотехники, сотрудники экспертной службы. В настоящее время на месте происшествия правоохранители отрабатывают прилегающую территорию, общаются с очевидцами и свидетелями», - говорится в сообщении.