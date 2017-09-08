В «ДНР» не доехала одежда почти на 79 тыс. гривен (Фото). Новости

На Донетчине через КПВВ «Гнутово» мужчина пытался провезти на неподконтрольную украинским властям территорию одежду на 79 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

Как говорится в сообщении, в ходе проверки на КПВВ «Гнутово» пограничники обнаружили в одном из автомобилей большое количество одежды, а именно: спортивные костюмы, пайты, куртки, джинсы. Всего – 150 единиц товаров на сумму около 79 тыс. грн. Все вещи нарушитель пытался спрятать под задними сидениями автомобиля, в плотно скрученных пакетах.

Мужчина, 1983 года рождения, собирался вывезти товар на неподконтрольную территорию. «Гражданин передан представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения», – отмечается в сообщении.

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