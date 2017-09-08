В «ДНР» не доехала одежда почти на 79 тыс. гривен (Фото). Новости

На Донетчине через КПВВ «Гнутово» мужчина пытался провезти на неподконтрольную украинским властям территорию одежду на 79 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.
Как говорится в сообщении, в ходе проверки на КПВВ «Гнутово» пограничники обнаружили в одном из автомобилей большое количество одежды, а именно: спортивные костюмы, пайты, куртки, джинсы. Всего – 150 единиц товаров на сумму около 79 тыс. грн. Все вещи нарушитель пытался спрятать под задними сидениями автомобиля, в плотно скрученных пакетах.
Мужчина, 1983 года рождения, собирался вывезти товар на неподконтрольную территорию. «Гражданин передан представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения», – отмечается в сообщении.
Читайте также:
- Особенности национальной контрабанды в зоне АТО
- Контрабанда из Украины в «ЛНР»: Что и как переправляют (Фото)
- На неподконтрольную Луганщину не доехали гаджеты на 210 тыс. грн
- В «ЛНР» задержали контрабанду из России
- В «ЛНР» не доехали 770 кг мака и 500 кг сыра (Фото)
- В «ЛНР» не «доплыло» 250 кг вяленой рыбы (Фото)
- «Фантомовцы» не пропустили в «ЛНР» страусов (Фото)
- На Луганщине задержали «сырных гурманов» (Видео)
- На неподконтрольный Донбасс везли бензобак меда (Фото)
- В «ДНР» не довезли 40 литров спирта
- В «ДНР» не доехали часы и автозапчасти на сумму 30 тыс. грн (Фото)
- СБУ задержала партию контрафактных сигарет из «ДНР» на 1,5 млн грн (Фото)
- В Луганск не «доплыло» 400 кг сыра (Фото)
- Мужчина пытался вывезти в «ДНР» товары на 60 тыс. гривен
Комментарии