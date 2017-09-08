В Мариуполе задержали мужчину, ударившего кирпичом женщину на пляже. Главная

В Мариуполе (Донецка обл.) задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на женщину, отдыхающую на пляже. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области.

«В дежурную часть Приморского отделения полиции обратилась 64-летняя жительница, которая рассказала, что во время отдыха на побережье Азовского моря неизвестный ударил ее по голове, забрал сумку с личными вещами и скрылся. На месте работала следственно-оперативная группа полиции. Информация о правонарушителе была передана всем пешим и авто нарядам полиции. Сыщики отрабатывали имеющуюся оперативную информацию и отрабатывали места возможного сбыта похищенного», – говорится в сообщении.

В результате комплекса неотложных первоочередных действий был задержан 51-летний злоумышленник, который пытался продать похищенный мобильный телефон. Это безработный местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Деньги, находившиеся в женской сумке, он успел потратить на алкоголь, а другим имуществом распорядиться помешали местные полицейские.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Свою вину он признал.

Вещественные доказательства изъяты и после проведения необходимых следственных действий будут возвращены законному владельцу. Потерпевшая сейчас проходит лечение, но ее жизни ничего не угрожает.