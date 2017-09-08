Россия обещает повлиять на «Л-ДНР», – Лавров . Новости

Работа над новой резолюцией Совета Безопасности ООН по миротворцам в Донбассе сейчас ведется, и пока рано говорить о том, какую форму она примет. Об этом заявил сегодня, 8 сентября, по итогам встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы подтверждаем нашу приверженность минским договоренностям и комплексу мер, который был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, и рассчитываем, что все страны, которые имеют влияние на киевские власти, все-таки будут убеждать их перестать чинить препятствия реализации этой договоренности. Мы, в свою очередь, используем наше влияние на провозглашенные республики ДНР и ЛНР, чтобы в таком же ключе обеспечивать конструктивное участие и с их стороны», – отметил глава МИД РФ.

Он считает, что «украинское правительство выдвинуло предварительные требования, что пока не будет решена вся группа вопросов безопасности, ни о каких политических реформах они речь вести не могут».

«Наши коллеги из Франции и Германии прилагали и прилагают очень много усилий, чтобы этот тупик преодолеть. На уровне экспертов нормандского формата, прежде всего помощников лидеров, идет работа по согласованию так называемой дорожной карты, которая будет предполагать шаг по укреплению безопасности - шаг по продвижению политических реформ в соответствии с минским комплексом мер. Эта карта давно обсуждается», – сказал Лавров.

По его словам, контакты по линии помощников лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, ФРГ) состоятся в ближайшее время.

«В ближайшие дни состоится еще один контакт на уровне помощников руководителей "нормандского формата". Надеюсь, будет достигнут прогресс», – подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил, что Российская Федерация предлагает ввести на Донбасс не силы ООН, а миссию по охране наблюдателей ОБСЕ.