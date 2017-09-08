Коммунальщики на Луганщине попали под обстрел. Новости

На Луганщине коммунальные работники попали под обстрел участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Станично-Луганской администрации, пишет «Сегодня.ua».

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня утром в Станице Луганской. «Рабочие предприятия, во время проведения восстановительных работ на крыше здания КП "Станично-Луганское РБТИ" были обстреляны боевиками из стрелкового оружия. В связи с угрозой жизни, проведение восстановительных работ было приостановлено», – пояснили в администрации.

К счастью, во время обстрела никто из рабочих не пострадал.