ВСУ помогли отремонтировать водовод «Горловка-Торецк», – СЦКК (Фото). Новости

Украинские военные обеспечили проведение ремонта водовода «Горловка-Торецк» вблизи шахты имени Гагарина под Торецком. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК).

В сообщении отмечается, что несмотря на проведенные аварийно-восстановительные работы 22-24 августа этого года, которые существенно уменьшили потери воды, к сожалению, ее утечки продолжилось. Поэтому СЦКК совместно с ОБСЕ в начале сентября этого года второй раз скоординировали продолжение ремонта участка водовода диаметром 900 мм.

На новую заявку от предприятия КП «Вода Донбасса» были получены гарантии безопасности на проведение работ от ОРДО*.

«Безопасность работ обеспечивали военнослужащие украинской стороны СЦКК, специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, представители подразделений гражданско-военного сотрудничества, а также патрули СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение трех рабочих дней ремонтные бригады нашли 30 порывов на водоводе. После откапывания трубы были проведены необходимые сварочные работы. Восстановление устойчивого водоснабжения позволило более 35 тысячам жителей Торецка и поселков в «серой зоне» забыть о жестком графике (2 часа в сутки) водоснабжения, который был введен в течение последних нескольких месяцев.

Кроме того, своевременные аварийно-восстановительные работы на водоводе повысили способности города качественнее подготовиться к осенне-зимнему периоду, а промышленным предприятиям Торецка и района работать в обычном рабочем режиме.

«Украинская сторона СЦКК выражает благодарность всем причастным сторонам, которые приложили усилия к обеспечению безопасности и организации аварийно-восстановительных работ в «серой зоне». Надеемся, что и в дальнейшем совместными усилиями удастся поддерживать экологическую безопасность региона и восстанавливать поврежденную гражданскую инфраструктуру Донбасса», – резюмировали в СЦКК.

*Сокращения: ОРДО – отдельные районы Донецкой области

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