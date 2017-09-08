Минздрав внес изменения в реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению. Новости

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что приказом от 4 сентября 2017 № 1046 внесены изменения в Реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, по состоянию на 26 июля 2017, утвержденного приказом МЗ Украины от 26 июля 2017 № 856.

В частности, из Реестра исключена позиция № 176: «Беклазон-Эко» (аэрозоль для ингаляций, 250 мкг/доза в баллончиках по 200 доз с ингаляционным устройством в коробке, регистрационный № UA/5384/01/02) производства Нортон (Ватерфорд) Лимитед Т/А Айвэкс Фармасьютикалз Ирландия Т/А Тева Фармасьютикалз Ирландия.

Как пояснили в Минздраве, препарат исключен из Реестра в соответствии с подпунктом 3 пункта 11 Порядка определения размера возмещения стоимости лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 марта 2017 № 152 «Об обеспечении доступности лекарственных средств», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Тева Украина» от 11 августа 2017 года.

Сегодня Реестр содержит 198 торговых названий лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению.

Напомним, Министерство охраны здоровья Украины увеличило количество медпрепаратов, которые можно получить по программе «Доступные лекарства». В реестре было 199 препаратов 43-х производителей, большая часть которых из стран ЕС, а также Украины, Индии и Израиля. Ранее в программе «Доступные лекарства» участвовали 157 препаратов.

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