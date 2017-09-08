Перемирие окончено? Жители Донецка слышат звуки боя. Новости

Сегодня, 8 сентября, жители Донецка в социальных сетях сообщают о том, что слышат выстрелы и взрывы в направлении Пески-Авдеевка.
Выстрелы начали звучать из Донецка и Макеевки около 20:00.
Вот, что пишут пользователи:
- It*s not my name:«Не, ну последнее "перемирие" было, наверное, самым долгим. Орки не выдержали. Слышны тяжелые исходящие»;
- Hochudomoy:«20.02. Текстильщик, шахта № 19. Слышатся залпы. Никак, хана перемирию? Минут 20 сильно шумит Север. Смолянка. 20:15. Лидиевка, слышим часто западную и северную стороны, мощно. Лозовской, слушаем часто вдалеке мощно север. Не прекращается»;
- Случайный: «Давно не слышал Пески, сейчас там идет ближний бой средней интенсивности, стрелковое, пулеметы и иногда мины. Видать магнитная буря повлияла»;
- Днепроазотец: «Щетинина. Слышно залпы тяжелого,с начало думал, что гром.....»;
- Донецкий_Хунтик: «Это гремит сейчас в Макеевке - принуждение к миротворцам? Путин пытается "поднажать"»;
- ЕxMMI: «Тарахтит и гремит весь отрезок промзона - Алмаз»;
- Cryion: «Авдеевка, казалось что гром гремит, а оказывается это с направления Пески доносятся раскатистые бахи»;
- Sam I AM: «Со стороны Октябрьского/Спартака/ЯБП пошли залпы из тяжелого»;
- С нами Бог: «Макеевка слушает минуса тяжелого как кажется со стороны Восточного или Минерального».
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