Перемирие окончено? Жители Донецка слышат звуки боя. Новости

Сегодня, 8 сентября, жители Донецка в социальных сетях сообщают о том, что слышат выстрелы и взрывы в направлении Пески-Авдеевка.

Выстрелы начали звучать из Донецка и Макеевки около 20:00.

Вот, что пишут пользователи: