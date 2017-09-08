Перемирие окончено? Жители Донецка слышат звуки боя. Новости

Перемирие окончено? Жители Донецка слышат звуки боя

08.09.17 21:03dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 8 сентября, жители Донецка в социальных сетях сообщают о том, что слышат выстрелы и взрывы в направлении Пески-Авдеевка.

Выстрелы начали звучать из Донецка и Макеевки около 20:00.

Вот, что пишут пользователи:

  • It*s not my name:«Не, ну последнее "перемирие" было, наверное, самым долгим. Орки не выдержали. Слышны тяжелые исходящие»;
  • Hochudomoy:«20.02. Текстильщик, шахта № 19. Слышатся залпы. Никак, хана перемирию? Минут 20 сильно шумит Север. Смолянка. 20:15. Лидиевка, слышим часто западную и северную стороны, мощно. Лозовской, слушаем часто вдалеке мощно север. Не прекращается»;
  • Случайный: «Давно не слышал Пески, сейчас там идет ближний бой средней интенсивности, стрелковое, пулеметы и иногда мины. Видать магнитная буря повлияла»;
  • Днепроазотец: «Щетинина. Слышно залпы тяжелого,с начало думал, что гром.....»;
  • Донецкий_Хунтик: «Это гремит сейчас в Макеевке - принуждение к миротворцам? Путин пытается "поднажать"»;
  • ЕxMMI‏: «Тарахтит и гремит весь отрезок промзона - Алмаз»;
  • Cryion‏: «Авдеевка, казалось что гром гремит, а оказывается это с направления Пески доносятся раскатистые бахи»;
  • Sam I AM‏: «Со стороны Октябрьского/Спартака/ЯБП пошли залпы из тяжелого»;
  • С нами Бог: «Макеевка слушает минуса тяжелого как кажется со стороны Восточного или Минерального».

 

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