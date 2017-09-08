64-летняя жительница Донетчины хранила марихуану для «лечения» (Фото). Новости

У жительницы села Полковое (Волновахский р-н, Донецкая обл.) полицейские обнаружили около 2 кг марихуаны. 64-летняя женщина называла наркотик «лекарством». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.
Как отмечается в сообщении, большую партию высушенной и перетертой конопли, а также сухие кусты полицейские нашли у пожилой жительницы села Полковое.
При обыске правоохранители обнаружили в гараже пенсионерки схрон наркотиков. Измельченные листья конопли были расфасованы по картонным коробкам, стеклянным банкам, другим емкостям. По предварительным оценкам – около 2 кг каннабиса. Другая часть «урожая» – свежие кусты – сушились в хозяйственных постройках.
Пенсионерка уверяла полицейских, что ей все это нужно для личного использования. Женщина пояснила, что так она «лечится».
Наркотические вещества изъяты и направлены на экспертизу.
«По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины», – уточняется в сообщении.
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