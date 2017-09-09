На «Каргилле» люди час не отпускали наблюдателей ОБСЕ. Главная

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали большие очереди на контрольно-пропускном пункте «ДНР» «Александровка» (народное название Каргил/Каргилл, находится на пути к украинскому КПВВ «Марьинка»). Об этом говорится в отчете Миссии, опубликованном 8 сентября.

«На КПВВ к востоку от подконтрольного «ДНР» пос. Кременец (16 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели разговаривали с группой из примерно 20 гражданских лиц (мужчин и женщин в возрасте от 20 до 70 лет). По их утверждениям, они уже более 10 часов ждут на блокпосте, чтобы проехать в восточном направлении. «Командир» блокпоста сообщил команде Миссии, что длинные очереди и задержки вызваны тем, что устанавливают новую компьютерную программу», - говорится в сообщении.

При этом к югу от подконтрольного правительству г. Марьинка (23 км к юго-западу от Донецка) группа гражданских лиц сообщила команде Миссии, что они стояли в очереди для проезда в неподконтрольные правительству районы уже более 10 часов. Командир блокпоста также сообщил, что задержки вызваны установкой новой компьютерной программы, и добавил, что наблюдателям не разрешено ходить вблизи блокпоста и члены патруля должны вернуться к своим машинам.

«Гражданские лица громко жаловались о задержках и были явно расстроены. Они окружили автомобили СММ, чтобы патруль не покидал блокпост. Приблизительно 1 час спустя командир блокпоста попросил людей дать дорогу, и тогда патруль СММ покинул это место», - говорится в сообщении.

Напомним, проблемы с очередями на КПП «ДНР» начались 6 сентября: из-за тщательных проверок на пункте пропуска и начала занесения информации о проезжающих в электронную базу на линии разграничения весь день были огромные очереди. 7 сентября на КПП «ДНР» «Александровка» также сохранялась напряженная ситуация. Как пояснили на «горячей линии главы ДНР», такое положение вещей будет ближайшие 2 недели. Причина – установка нового программного обеспечения на КПП.

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