Количество предложенных украинскими переговорщиками для обмена пленных сторонников «ДНР» не соответствует достигнутым в Минске договоренностям. Об этом заявила «уполномоченный по правам человека» Дарья Морозова, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«На сегодняшний день Киев предлагает нам возвратить наших 199 лиц из 267 установленных, забрать хочет 70, тогда как установлено 58 человек. Мы с этим не согласны, это не конструктивно», – сказала она.

По ее мнению, «такие действия еще раз подтверждают затягивание процесса подготовки к обмену. Причем подобные предложения представители Киева выдвигают целенаправленно, заведомо зная отрицательный ответ Донецка».

При этом она обвинила украинскую сторону, что «в отношении удерживаемых сторонников ДНР также практикуется переквалификация статей, что автоматически лишает пленных возможности оказаться в списке обмена».

«Они снимают статьи, которые связаны с конфликтом в Донбассе и, таким образом, переводят их в список лиц, не имеющих отношения к конфликту. К примеру, за последний год из общего списка на обмен пленными 62 человека проходили по особо тяжким статьям. Сейчас их осталось 11 – остальные были переквалифицированы в «не АТО»», – заявила Морозова.

Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма заявил, что из списков для обмена заложниками были исключены 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО и на обмене которых настаивают в ОРДЛО*.

Как сообщалось ранее, по последним данным среди 144 украинцев, которые находятся в плену на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, 69 человек – это военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

ОРДЛО – отдельные районы Донецкой области

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