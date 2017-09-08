«ДНР» заявила об обстреле западной части Донецка. Главная

Члены «ДНР» сообщают, что сегодня, 8 сентября, якобы ВСУ открыли огонь по поселку Александровка Петровского района на западе Донецка, в зону обстрелов попал пункт наблюдения Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передают интернет-ресурсы НКТ*.

«Около 18:20 украинская сторона открыла огонь по поселку Александровка. Несколько разрывов зафиксированы вблизи местной школы. В этом же здании находится наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня», – говорится в сообщении.

Представители «ДНР» утверждают, что обстрел ведется из минометов 82 мм. На данный момент он продолжается.

Напомним, пользователи социальных сетей сегодня сообщили, что слышат звуки исходящих выстрелов из Донецка и Макеевки.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория