В плену у «ДНР». Факт удержания Стаса Васина повлиял на работу журналистов. Новости

Сегодня, 8 сентября, в мире отмечают Международный день солидарности журналистов. Это день, когда в 1943 году в нацистской Германии был расстрелян чехословацкий журналист Юлиус Фучек. В незаконном заключении на неподконтрольной территории Донбасса уже три месяца находится журналист проекта Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии Станислав Васин (Асеев), пишет « Радио Свобода ».

Вооруженное формирование «ДНР» подтвердило его в списках на обмен. О том, как исчезновение Станислава Васина повлияло на освещение событий на неподконтрольных территориях, спросили медийщиков, которые работали с автором.

«На наше издание это повлияло довольно существенно. Это заставило нас подумать о безопасности тех авторов с оккупированных территорий, с которыми мы сотрудничали до сих пор. И в последнем номере "Українського тижня" мы написали о том, что мы закрываем проект "Дневники оккупации", в частности, из тех соображений, чтобы не подвергать авторов опасности. Конечно, мы будем следить дальше за ситуацией на оккупированных территориях. Но журналистские материалы, написанные с той стороны, мы в нашем журнале в дальнейшем подавать не будем. На это непосредственно повлияло история с арестом Станислава Васина», – говорит редактор журнала «Українського тижня» Дмитрия Крапивенко.

«Преследование журналистов всегда приводят к усилению информационной изоляции, ухудшению снабжения информации. Это именно то, что сейчас происходит с неподконтрольными Украине территориями Донбасса: преследование Станислава Васина – это последняя капля, которая очень навредила освещению событий на оккупированных территориях. Он один из немногих, кто оставался работать там и позволял слушателям, зрителям по всей стране получать оттуда информацию. Сейчас работа там стала чрезвычайно опасной, ее чрезвычайно трудно выполнять. Поэтому страна получает все меньше информации о жизни людей по другую сторону линии соприкосновения. Я считаю, что это закрепляет оккупацию, усиливает линию разграничения, что в любом случае не в интересах страны. И очень обидно, что находились люди, которые способствовали этому не только по ту сторону линии разграничения, но и по украинскую сторону, которые говорили, что не нужно работать там, что люди, которые там работают, – предатели (вспомним ситуацию с сайтом «Миротворец»). Получать информацию оттуда для украинского общества очень важно, и делать это сейчас крайне сложно, не в последнюю очередь из-за того, что задержан Станислав Васин», – считает редактор «Радио Донбасс.Реалии» Татьяна Якубович.

Ранее сообщалось, что представители «ДНР» подтвердили наличие имени журналиста Станислава Асеева (псевдоним – Станислав Васин) в списках на обмен.

Как сообщалось, журналист и блогер Станислав Васин (настоящее имя Станислав Асеев), работавший в Донецке, исчез 2 июня, что подтвердила его мать. Последний телефонный звонок своей матери Стас сделал уже из здания «министерства государственной безопасности ДНР». СБУ сообщила, что Станислав Васин внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л/ДНР».

Позднее «полиция ДНР» объявила в розыск журналиста Асеева (Васина), как без вести пропавшего. Но «МГБ ДНР» все-таки письменно подтвердило, что Станислав Асеев находится у них.

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