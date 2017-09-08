БПЛА ОБСЕ зафиксировали свежие воронки. Новости

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали свежие воронки по обе стороны от линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете Миссии, опубликованном 8 сентября.

Так, 5 сентября, в подконтрольном правительству районе недалеко от Попасной БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал более 50 свежих воронок, по оценкам, от разрывов гранат автоматического гранатомета (АГС-17 или АГС-30, 30 мм) и 82-мм минометных мин.

1 сентября в неподконтрольном правительству районе вблизи Доломитного БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал свежую воронку, а также другие воронки по всей территории района ( по оценке, от разрывов 82-мм минометных мин).