Гражданам Украины опасно выезжать работать в Россию, – Лутковская. Новости

Сейчас к Уполномоченному по правам человека в Украине обратились около сотни человек, которые поехали на работу в Россию, а оказались за решеткой. Об этом рассказала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, пишет «5 канал».

По ее мнению, на сегодня гражданам Украины опасно выезжать на работу в Российской Федерации. «Если вы выйдете сейчас на улице, метро, ​​на Майдан Независимости, вы там найдете приглашение на работу курьером в Российскую Федерацию. Я Вам могу сказать, что у меня на сегодняшний день где-то около ста человек, которые обратились в связи с тем, что так поехали на работу, а потом оказались за решеткой», – сказала она.

«Понятно, да, деньги, экономическое положение в государстве. Но это опасно в случае, если вы едете на территорию Российской Федерации, вы должны понимать риски. Такая разъяснительная работа обязательно должна быть проведена», – добавила Лутковская.