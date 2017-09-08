В России признали, что контрактник Агеев попал на Донбассе в плен. Новости

В Министерстве иностранных дел РФ признали, что российский военнослужащий Александр Агеев был взят в плен в Украине, а также пожаловались на недопуск к нему российского консула. Об этом сегодня, 8 сентября, на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет «УНИАН».

«Обратили внимание на публикацию в "Новой газете", в которой цитировалась Светлана Агеева – мать пленного россиянина, российского гражданина Агеева», – сказала она. По словам Захаровой, МИД РФ неоднократно комментировал эту ситуацию, но Агеева продолжает говорить, что с ее сыном до сих пор не встретился консул России. «Я хотела бы прояснить ситуацию и полностью отчитаться перед СМИ, широкой общественностью и самой Светланой Агеевой относительно того, что происходит», – отметила она.

Захарова заявила, что с момента задержания Агеева Генконсульство РФ в Харькове прилагает усилия для оказания ему помощи, но украинские власти «нарушают международно-правовые нормы и двухстороннюю консульскую конвенцию между РФ и Украиной от 15 января 1993 года, российским представителям до сих пор не удалось встретиться с российским гражданином».

По ее словам, Агеев находится в СИЗО Старобельска, и Служба безопасности Украины отказывает ему во встрече, мотивируя это тем, что это может стать возможным только после завершения следствия.

Захарова добавила, что с июля до сегодняшнего дня Генконсульство с такой просьбой обращалось трижды. Также, отметила она, консул установил контакт с его адвокатом, но адвокат, нанятый матерью Агеева, заявил, что также не был допущен к подзащитному на том основании, что задержанный отказался от его услуг и предпочел оставить госзащитника. «По словам госзащитника, в сентябре следственная группа предполагает передать дело российского гражданина в суд. Мы эту информацию будем проверять, Генконсульство будет информировать Светлану Агееву о предпринимаемых шагах», – заверила представитель МИД РФ.

Напомним, 25 июня в районе села Желобок (Славяносербский р-н, Луганская обл.) 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ была уничтожена диверсионно-разведывательная группа 4-й механизированной бригады «2-го армейского корпуса ЛНР». Четверо членов ДРГ были задержаны, двое – убиты в боестолкновении. Отмечалось, что среди пленных находится также представитель РФ из Алтайского края. Позже стало известно, что задержанным был Виктор Агеев.

При этом Министерство обороны России отрицало, что в Луганской области был взят в плен российский военнослужащий Виктор Агеев. В российском ведомстве утверждали, что он был уволен в запас в мае прошлого года, а на контрактную службу не поступал.

В ответ на это глава Союза Комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова заявила, что до вооруженного конфликта на Донбассе российская сторона никогда не отказывалась от своих военнослужащих.

Мать Виктора Агеева обратилась к российским политикам и попросила помощи в освобождении ее сына. «Прошу оказать содействие в освобождении моего сына, Агеева Виктора Александровича, 1995 г.р., который уехал 18 марта, с его слов, по контракту служить в г. Батайск, в одну из частей Ростовской области. Оттуда он несколько раз звонил, с частотой раз в неделю. Последний раз звонил 30 мая с номера <...>. При этом он ничего не говорил, что собирается расторгать контракт. Он был доволен новой службой, прислал приказ о присвоении очередного воинского звания ефрейтор. Приказ №866 от 4.05.2017 г.», – написала в своем обращении Агеева.

«ЛНР» включила Виктора Агеева в список на обмен пленными.

Как сообщалось, мать взятого в плен на Луганщине российского военного Виктора Агеева просит президента Украины Петра Порошенко помиловать ее сына. Соответствующее видеообращение разместила российская «Новая газета».

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