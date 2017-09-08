С «Зарей» не сыграет Марлос и Ракицкий. «Шахтер» уже в Харькове (Фото). Новости

С «Зарей» не сыграет Марлос и Ракицкий. «Шахтер» уже в Харькове (Фото)

08.09.17 23:47dnews.dn.uaНовости

Фото пресс-служба ФК «Шахтер»

Сегодня вечером, 8 сентября, «горняки» отправились на игру с «Зарей». Встреча с луганчанами откроет серию сентябрьских матчей дончан. В первом месяце осени чемпионам Украины предстоит провести 5 поединков (3 в Премьер-лиге и 2 в Лиге чемпионов). Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

В Харьков «Шахтер» вылетел без дисквалифицированных Марлоса и Ярослава Ракицкого. Отметим, что в заявку первой команды попал полузащитник молодежного состава Александр Пихаленок. Полный список футболистов, которые завтра могут выйти на поле, выглядит следующим образом:

  • вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко; 
  • защитники: Дарио Срна, Исмаили, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Иван Ордец, Сергей Кривцов; 
  • полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Фред, Иван Петряк, Дентиньо, Бернард, Тайсон;
  • нападающие: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра. 

Матч «Шахтер» – «Заря» состоится 9 сентября на ОСК «Металлист». Начало в 17:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Футбол 2».

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