С «Зарей» не сыграет Марлос и Ракицкий. «Шахтер» уже в Харькове (Фото). Новости

Сегодня вечером, 8 сентября, «горняки» отправились на игру с «Зарей». Встреча с луганчанами откроет серию сентябрьских матчей дончан. В первом месяце осени чемпионам Украины предстоит провести 5 поединков (3 в Премьер-лиге и 2 в Лиге чемпионов). Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

В Харьков «Шахтер» вылетел без дисквалифицированных Марлоса и Ярослава Ракицкого. Отметим, что в заявку первой команды попал полузащитник молодежного состава Александр Пихаленок. Полный список футболистов, которые завтра могут выйти на поле, выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко;

защитники: Дарио Срна, Исмаили, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Иван Ордец, Сергей Кривцов;

полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Фред, Иван Петряк, Дентиньо, Бернард, Тайсон;

нападающие: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Матч «Шахтер» – «Заря» состоится 9 сентября на ОСК «Металлист». Начало в 17:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Футбол 2».